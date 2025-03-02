Meclis'e İlginç Talepler: Abi-Abla hitabı yasaklansın
Meclis'e İlginç Talepler: Abi-Abla hitabı yasaklansın
Türkiye topraktan ev sahibi oluyor!
Türkiye topraktan ev sahibi oluyor!
Sponsorlu İçerik
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Edip Akbayram vefat etti
Edip Akbayram vefat etti
Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ı aradı!
Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ı aradı!
Camide doğal gaz sızıntısından etkilenen 17 kişi hastaneye kaldırıldı
Camide doğal gaz sızıntısından etkilenen 17 kişi hastaneye kaldırıldı
Bahar da ramazanla birlikte geldi!
Bahar da ramazanla birlikte geldi!
Nöbetçi noterlerde 3 milyon 398 bin 68 işlem gerçekleştirildi
Nöbetçi noterlerde 3 milyon 398 bin 68 işlem gerçekleştirildi
MHRS'de randevu bekleyen hasta sayısı yüzde 61 azaldı
MHRS'de randevu bekleyen hasta sayısı yüzde 61 azaldı
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı
Yapay zekadan en çok hangi sektörler etkilenecek?
Yapay zekadan en çok hangi sektörler etkilenecek?
AK Partili Hüseyin Yayman'dan seçim için net tarih
AK Partili Hüseyin Yayman'dan seçim için net tarih
Ekonomi gündemi yoğun: Enflasyon ve faiz kararı açıklanacak
Ekonomi gündemi yoğun: Enflasyon ve faiz kararı açıklanacak
Eski sistem geri geliyor! Kredi kartlarında limitler değişiyor
Eski sistem geri geliyor! Kredi kartlarında limitler değişiyor
Ayşe Barım'a tahliye kararı veren hakim hakkında yeni gelişme
Ayşe Barım'a tahliye kararı veren hakim hakkında yeni gelişme
DMM: 'Öcalan ile müzakere yürütülüyor' iddiası gerçeği yansıtmıyor
DMM: 'Öcalan ile müzakere yürütülüyor' iddiası gerçeği yansıtmıyor
Tüketiciler 2024'te en çok neleri şikayet etti?
Tüketiciler 2024'te en çok neleri şikayet etti?
Yerli ve milli üretim Togg kışlaya girdi
Yerli ve milli üretim Togg kışlaya girdi
Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İftar menülerindeki fiyat artışı 4 yılda enflasyonu aştı
İftar menülerindeki fiyat artışı 4 yılda enflasyonu aştı
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
507 milyon lirayı bankada unuttuk!
507 milyon lirayı bankada unuttuk!
Konut sektörü dertli! Faizler yüksek krediler kapalı
Konut sektörü dertli! Faizler yüksek krediler kapalı
Trafik suçlarında cezalar artıyor! Alkollü araç kullanmanın 'yatarı' olacak
Trafik suçlarında cezalar artıyor! Alkollü araç kullanmanın 'yatarı' olacak
'Ramazan' e-postası sonrası Cem Köksal istifa etti
'Ramazan' e-postası sonrası Cem Köksal istifa etti
Bahçeli: İmralı'da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir
Bahçeli: İmralı'da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir
Girişimcilere 2 Milyon Liraya Kadar Destek Geliyor...
Girişimcilere 2 Milyon Liraya Kadar Destek Geliyor...
Erdoğan: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider
Erdoğan: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Hatay'da feci kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Hatay'da feci kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bahar da ramazanla birlikte geldi!

Yurt genelinde sıcaklık artacak, ramazanın ilk iki haftası bahar havasında geçecek. Sıcaklık Ankara ve İstanbul'da 15, İzmir'de ise 19-20 dereceye çıkacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2025 16:05, Son Güncelleme : 02 Mart 2025 16:23
Yazdır
Bahar da ramazanla birlikte geldi!

Yurt genelinde sıcaklık artacak, ramazanın ilk iki haftası bahar havasında geçecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, AA muhabirine, haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, mart ayı itibarıyla batı kesimler başta olmak üzere yurt genelinde sıcaklığın artmaya başladığını ve mevsim normallerinin üzerine çıktığını belirten Acar, "15 Mart'a kadar iç kesimler ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, yer yer üstünde olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Gelecek 3 gün kuzey kesimlerden gelen yağışlı havanın görüleceğini bildiren Acar, yarın tüm yurtta yağışlı havanın hakim olacağını söyledi.

Yağışların, batı ve iç kesimlerde sağanak, doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını dile getiren Acar, "Özellikle Kayseri, Sivas, Erzincan ve Gümüşhane çevrelerindeki kar yağışlarının biraz daha kuvvetli olma ihtimali var." diye konuştu.

Acar, güneybatı kesimlerinde denizlerde rüzgarın kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceğini aktardı.

Çarşambadan sonra yurt genelinde yağış beklentisinin söz konusu olmadığını belirten Acar, ramazanın ilk iki haftasının bahar havasında geçeceğini dile getirdi.

- Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara ve İstanbul'da sıcaklığın 15 dereceye kadar çıkacağını vurgulayan Acar, iki ilde yağışın sağanak şekilde görüleceğini söyledi.

Başkentte yarın yüksek kesimlerde karla karışık yağmur olabileceğini ifade eden Acar, bunun uyarı niteliğinde olmadığını dile getirdi.

Hava tahmin uzmanı Acar, İzmir'de yarın özellikle iç kesimlerde kuvvetli sağanağın etkili olacağını, sıcaklığın ise çarşambadan sonra 19-20 dereceye çıkacağını kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber