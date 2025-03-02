Yapay zeka iş gücünü nasıl dönüştürecek?

Teknolojik gelişmelerin iş dünyasında yarattığı değişimlerin sürekli devam eden bir süreç olduğunu belirten ILO Türkiye Direktörü Yasser Hassan, yapay zekanın bu dönüşümde kritik bir rol oynayacağını ifade etti.

ILO olarak yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkilerini yakından takip ettiklerini belirten Hassan, "Yapay zekanın en çok etkileyeceği 4-5 meslek ya da sektör bulunuyor. Sağlık sektörü, perakende, idari işler, bankacılık ve imalat sektörleri, bu dönüşümden en fazla etkilenecek alanlar arasında yer alıyor." dedi.

Özellikle sağlık sektöründe yapay zekanın teşhis, tedavi ve hasta takibinde önemli bir rol oynayacağını belirten Hassan, bankacılık ve perakende sektörlerinde ise müşteri hizmetleri ve otomasyon süreçlerinde büyük değişimlerin yaşanacağını ifade etti.

"Yapay Zeka İşleri Ortadan Kaldırmayacak, Dönüştürecek"

Yapay zekanın iş dünyasında yaratacağı etkilere değinen Hassan, "ILO olarak bizim düşüncemiz, yapay zeka işleri tamamen ortadan kaldırmayacak ancak işleri dönüştürecek. Hangi mesleklerin yok olacağını ve hangi yeni mesleklerin ortaya çıkacağını belirlemek, ülkelerin politikalarına, işverenlerin ihtiyaçlarına ve iş gücü piyasasına yönelik müdahalelere bağlı olacak." şeklinde konuştu.

Hassan, bu dönüşüm sürecinde en önemli konulardan birinin yeniden beceri kazandırma ve mevcut becerilerin geliştirilmesi olduğunu vurguladı. Dijital becerilerin öneminin artacağını ancak insani becerilere olan ihtiyacın da devam edeceğini belirtti.

"İlkokula Başlayan Çocukların %65'i Gelecekte Var Olmayan İşlerde Çalışacak"

Gelecekte iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan becerilerin değişeceğini ifade eden Hassan, "Şu anda ilkokula başlayan çocukların yüzde 65'i, şu an var olmayan işlerde çalışacak. Bu nedenle becerilerin yeniden kazandırılması ve mevcut becerilerin geliştirilmesine odaklanmalıyız. Ancak burada önemli bir nokta var; sadece yeni beceriler kazandırmak yetmez, aynı zamanda bu yetkinliklerin sürdürülebilirliğini de sağlamalıyız." dedi.

Hibrit Çalışma Sistemi Yaygınlaşacak

Gelecekte hibrit bir çalışma sisteminin ortaya çıkacağını vurgulayan Hassan, "İş gücü tamamen dijital becerilere veya yapay zeka bilgisine sahip olmak zorunda değil. Ancak 2030 yılına kadar birçok işin bir dijital bileşeni ve yapay zeka bileşeni olacak. Bununla birlikte, eleştirel düşünme, problem çözme ve sosyal etkileşim gibi insani becerilere olan ihtiyaç da devam edecek." dedi.

"Türkiye'de Yapay Zeka ve İş Gücü Dönüşümü Öncelikli Gündem Maddesi"

Yapay zekanın iş gücü üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için ulusal stratejilerin önemine değinen Hassan, Türkiye'de bu konunun oldukça öncelikli bir gündem maddesi olduğunu ifade etti. Yapay zeka süreçlerinde sosyal diyaloğun önceliklendirilmesi gerektiğini belirten Hassan, "Bu dönüşüm süreci, bizim kapasitemize, politika yapma süreçlerimize ve sosyal diyalog mekanizmalarına bağlı olacak. ILO olarak biz de sosyal taraflarımızı destekleme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz." dedi.