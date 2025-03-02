Bisikletten düşen hamile kadın ve bebeği yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Sarımeşe ışıklarda dün saat 16.30 sıralarında elektrikli bisikletten düşerek yaralanan 5 aylık hamile Malika Gadeova için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

AMBULANS, HASTANE YOLUNDA KAZA YAPTI

Yaralıyı alan sağlık ekipleri hastaneye doğru yola çıktı. H.D. kontrolündeki ambulans, ışıklarda M.N.K. idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, önce hamile kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazada yaralanan ambulans şoförü, 2 acil tıp teknisyeni ve hafif ticari araç sürücüsü M.N.K.'nin annesi, sağlık ekiplerince sedyeye alınarak hastaneye kaldırıldı.

M.N.K. ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 5 kişi çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ambulansın içinde bulunan yaralı Malika Gadeova önce özel bir hastaneye kaldırıldı, oradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Gadeova ve bebeği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.