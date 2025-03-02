İki aile arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Iğdır'da Kalkan ve Baktemur aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2025 16:35, Son Güncelleme : 02 Mart 2025 16:35
Iğdır'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kent merkezinde karşılaşan ve husumetli oldukları öğrenilen Kalkan ve Baktemur aileleri arasında sözlü tartışma yaşandı.
Daha sonra Tuzluca ilçesine bağlı Katırlı köyünde karşılaşan grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Silahla vurulan Osman Kalkan ve Çetin Kalkan olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulanslarla Tuzluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.