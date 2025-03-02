Yavaş: Biz üçümüz seçim yaklaştığı zaman tekrar yan yana geliriz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da CHP İl Danışma Kurulu'na katıldı.

CHP'de cumhurbaşkanı adayı için yapılacak ön seçime değinen Yavaş, cumhurbaşkanlığı seçimine daha 3 yıl olduğunu, CHP'li belediyelerin çalışarak vatandaşların dertlerine eğilip oy oranını artırması gerektiği görüşünde olduğunu belirtti.

Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partinin cumhurbaşkanı adayı olmak için ön seçim başvurusu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kasteredek "Biz üçümüz seçim yaklaştığı zaman tekrar yan yana geliriz, her şeyi gözden geçiririz. Bu asla CHP'de bir ayrılık olarak adlandırılmayacak." dedi.

Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yaptığım bütün çalışmalarda şunu söylüyorum. Sayın Genel Başkan'la da konuştuk. Ön seçim yapılacak; takdir kendilerinin ancak ben, 'Daha 3 yıl var, belediyelerimiz çalışsın, vatandaşların dertlerine daha çok eğilelim ki memnuniyet artsın, oy oranımız artsın' görüşündeyim. Üçümüz seçim yaklaşınca tekrar yan yana geliriz ve tekrar her şeyi gözden geçiririz. Bu asla CHP'de bir ayrılık olarak adlandırılmayacak. Ben üstüme düşeni yapıp, CHP'nin bölünmüşlüğünü ortaya çıkaracak, bu anlama gelecek hiçbir görüntü içerisinde olmayacağımı söyledim. Bunu tekrar ediyorum. Çünkü amacımız tek. Artık bu iktidarın değişmesi. Büyükşehir'de memnuniyet yüzde 63 oranında devam ediyor. İlk defa parti olarak CHP Ankara'da 40,8 ulaştı. AKP yüzde 28. Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yüzde 48 ile CHP birinci, AKP'nin adayı yüzde 37 ile ikinci oluyor. Bu çalışmaları biraz daha artırıp, esnafın, çiftçinin yanında olup iktidar değişirse ne olacağının en büyük delili belediyelerin değişmesidir. Eskiden ne kadar yapılmayan ne kadar iş varsa onların hepsi yapılıyor."