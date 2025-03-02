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Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ı aradı!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin cezaevindeki eski HDP lideri Selahattin Demirtaş'ı telefonla aradı

Kaynak : Habertürk
Haber Giriş : 02 Mart 2025 17:35, Son Güncelleme : 02 Mart 2025 19:06
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Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ı aradı!

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Habertürk TV'de katıldığı yayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı telefonla aradığını söyledi.

Demirtaş, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın "PKK kendini feshetmeli" çağrısının ardından yaptığı açıklamada "Barışın aynı zamanda ekmek, aş, iş olduğunu unutmayalım. Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan. Allah hepsine uzun ve sağlıklı ömür versin ama hayatlarının son dönemecinde Orta Doğu barışı, tarihi Kürt - Türk barışı için inisiyatif almış bu üç liderin başarılı olabilmeleri için ben elimden gelenin fazlasını yapacağım" demişti.

Bahçeli, DEM Parti heyetinin İmralı mesajini okunmasının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı arayıp tebrik etmişti.

DEM PARTİ HEYETİYLE GÖRÜŞME

Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti heyeti 11 Ocak'ta cezaevinde Selahattin Demirtaş ile görüşmüştü.

Selahattin Demirtaş, görüşmenin ardından bir açıklama yaparak sürecin demokratikleşme, barış ve kardeşlik süreci olduğunu belirtti.

Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Selahattin Demirtaş, "Bu konularda konuşan herkes tehdit, şantaj ve provokatif söylemlerden uzak durmalı." mesajını paylaştı.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından sonra DEM Parti heyeti 26 Kasım 2024'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. 9 Aralık 2024'te Bahçeli Meclis'teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasını alkışladı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis'e ait olsun" ifadelerini kullandı.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verdi. DEM Parti'nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü yapıldı.

Ardından DEM Pearti heyeti, partileri ziyaret etti. Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi.

Ardından Öcalan'la bir görüşme daha yapan DEM Parti heyeti, İmralı Adası'ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yaparak Öcalan'ın mesajını okudu.

Öcalan mesajında "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

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