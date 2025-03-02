Şap hastalığına karşı aşı kampanyasına katılım daveti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şap hastalığına karşı etkin mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"İlkbahar dönemi şap aşı uygulamasıyla üreticimizin emeğini koruyor, hayvan sağlığını güvence altına alıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında personelimiz fedakarca aşı çalışmalarını sürdürüyor. Kolay olanı seçin, aşılamaya geçin. Tüm yetiştiricilerimizi, hayvanlarımızı hastalıktan korumak için 13 Nisan'a kadar aşı kampanyamıza katılmaya davet ediyorum."