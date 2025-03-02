Galatasaray, zirve yarışında yara aldı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar üst üste ikinci maçında sahadan beraberlikle ayrıldı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mart 2025 18:11, Son Güncelleme : 02 Mart 2025 19:02
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oldu.
Karşılıklı gollere sahne olan mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.
Galatasaray'ın gollerini 12. (Penaltı), 71. dakikalarda Osimhem ve 69. dakikada Davinson Sanchez kaydetti.
Kasımpaşa'nın gollerini ise 52. dakikada Mortadha Ben Ouanes, 61. dakikada Josip Brekalo ve 85. dakikada Hajradinovic penaltıdan kaydetti.
Ligde üst üste ikinci beraberliğini alan Galatasaray puanını 65 yaptı.
Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Kasımpaşa ise puanını 32'ye çıkardı.
İki takım arasında sezonun 7. haftasında yapılan maç da 3-3 berabere sonuçlanmıştı.