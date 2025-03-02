Galatasaray, zirve yarışında yara aldı

İki takım arasında sezonun 7. haftasında yapılan maç da 3-3 berabere sonuçlanmıştı.

Kasımpaşa'nın gollerini ise 52. dakikada Mortadha Ben Ouanes, 61. dakikada Josip Brekalo ve 85. dakikada Hajradinovic penaltıdan kaydetti.

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