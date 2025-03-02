Adanaspor 3 maç sonra kazandı

Ligde bir sonraki hafta Adanaspor, Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Ankaragücü ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç sonra kazanan Adanaspor, 24 puana ulaştı ve 19. sırada yer aldı. 34 puanda kalan Ankaragücü ise 16. sırada konumlandı.

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