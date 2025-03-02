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Perinçek: Kürt sorunu, artık ABD ve İsrail sorununa dönüşmüştür

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısında, herhangi bir şart olmadan tek taraflı teslimiyet iradesi ortaya konulduğunu, bu çağrıyla terör unsurlarının direncinin kırıldığını belirtti. Doğu Perinçek, "PKK'nın silahlı mücadelede direten unsurlarını Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde ve her coğrafyada bitirmek için tarihi bir fırsat doğmuştur ve Türkiye bu fırsatı değerlendirecek, ABD-İsrail planını bozacaktır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2025 19:20, Son Güncelleme : 02 Mart 2025 19:21
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Perinçek: Kürt sorunu, artık ABD ve İsrail sorununa dönüşmüştür

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısında, herhangi bir şart olmadan tek taraflı teslimiyet iradesi ortaya konulduğunu, bu çağrıyla terör unsurlarının direncinin kırıldığını belirtti.

Fatih'te Ses Tiyatrosu'nda düzenlediği basın toplantısında Perinçek, Türk ordusunun ve polisinin mücadelesi sonucu terör örgütü elebaşı Öcalan'ın gerçeğe teslim olduğunu ifade etti.

Öcalan'ın mesajının bütününe bakıldığında herhangi bir şart koşulmadığını dile getiren Perinçek, "Türk devleti şunu yaparsa biz PKK'yı feshederiz ve silahları bırakırız, gibi bir ifade yok. Başka deyişle konuşmada PKK'yı feshetmek ve silahları bırakmak için herhangi bir şart yok. Açıklamada, Türk devleti ile yapılan bir sözleşmenin içeriği değil fakat tek taraflı bir teslimiyet iradesi ortaya konuyor." dedi.

Perinçek, PKK'nın silah bırakması ve feshedilmesinin ötesinde Öcalan'ın "devlet ve toplumla bütünleşme" kararı almasını istediğini, bunun aslında "tek devlet, tek millet" formülü olduğunu ifade etti.

Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın çağrısında yer alan "bin yıllık gönüllü birliktelik" söyleminin de "zorla asimilasyon" iddialarını boşa çıkaran bir itiraf olduğuna işaret eden Perinçek, şöyle konuştu:

"Öcalan'ın açıklaması PKK bölücülüğüne ağır darbe indirmiş, ayrılıkçı terör unsurlarının maneviyatını dağıtmış, PKK içinde bölünmelere ve çatışmalara yol açmıştır. Böylece sorunun Türkiye'nin bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü temelinde çözümü için elverişli koşullara yol açmıştır. Bugüne kadar silahlı ayrılıkçılığın silahla etkisiz hale getirilmesi sayesinde çözülen sorun, yine Türk ordusu ve polisinin silahıyla kesin çözüme ulaştırılacaktır. Öcalan'ın çağrısına uymayan ve silah kullanmakta ısrar edenler için başka bir uygulama beklenemez."

Perinçek, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın açıklamasıyla sürecin sonuçlanmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK'nın terör unsurlarının Abdullah Öcalan'ın açıklaması üzerine direncinin kırılması, ABD-İsrail planına darbe indirmiş ve Türk Silahlı Kuvvetleri için elverişli koşullar getirmiştir. Artık sorunun çözümü, öncelikle Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindedir. PKK'nın silahlı mücadelede direten unsurlarını Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde ve her coğrafyada bitirmek için tarihi bir fırsat doğmuştur ve Türkiye bu fırsatı değerlendirecek, ABD-İsrail planını bozacaktır."

Perinçek, ABD'nin PKK'nın tasfiyesinin bölgeye barış ve istikrar getireceğini söylemesinin inandırıcı olması için Ege'deki silahlarını okyanus ötesine taşıması ve Doğu Akdeniz'den mutlaka çekilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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