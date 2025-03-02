Adnan Beker, CHP'ye katılıyor

14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili seçilen ve daha sonra istifa eden Adnan Beker, CHP'ye katılma kararı aldı.

16 Kasım 2024'te partisinden istifa eden Beker, "İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve yüce Türk milletine daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibariyle İYİ Parti'den istifa ediyorum" demişti.

Beker'e yakın isimler de bilgiyi doğruladı ve Beker'in rozetini salı günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in takacağını belirtti.

Beker, "28 Mayıs seçimlerinde Tayyip Bey'e oy verdim. Başka aday mı vardı?" ifadelerini kullanmıştı.