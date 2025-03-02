Tahıl ambarının duvarı çöktü
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Karasu Limanı'ndaki deponun duvarının çökmesi sonucu tahıllar yola döküldü. Toplanan tahıllar, tırlara doldurularak başka bir depoya taşındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2025 21:04, Son Güncelleme : 02 Mart 2025 21:06
Sakarya'nın Karasu ilçesinde Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'ndeki liman içerisinde özel bir işletmeye ait tahıl depolarından birinin perde betonu çöktü. Çökme sonucu tonlarca tahıl, caddeye döküldü.
Liman ekipleri, yolu trafiğe kapatarak vinçler yardımıyla tahılları topladı.
Toplanan tahıllar, tırlara doldurularak başka bir depoya taşındı.