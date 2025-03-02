Fenerbahçe'ye yarım saat yetti
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'u ilk yarım saatte bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler, lider Galatasaray ile puan farkını 4'e indirdi.
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk etti.
Sarı lacivertliler ilk yarım saatte attığı gollerle maçı 3-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 9. dakikada Mert Müldür, 26. dakikada Tadic ve 30. dakikada En-Nesyri'den geldi.
Lider Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı haftada Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdırıp sarı kırmızılılar ile puan farkını 4'e indirdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Samsunspor'u konuk edecek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 58 puanla 2. sırada giriyor.
Ligde maç sonra kaybeden Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibi Onvo Antalyaspor, haftayı 30 puanla kapattı.