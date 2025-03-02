Fenerbahçe'ye yarım saat yetti

Lider Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı haftada Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdırıp sarı kırmızılılar ile puan farkını 4'e indirdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net