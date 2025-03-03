Eski eşini yaralayan, yanındaki kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak'ta dün Ö.Ç. eski eşi Ş.A. ve onun arkadaşı F.Ö'yü silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.

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