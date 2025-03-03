Eski eşini yaralayan, yanındaki kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde tabancayla eski eşini yaralayan, yanındaki arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2025 17:50, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 20:05
Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak'ta dün yaşanan olayda silahla yaralanan F.Ö. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Ö.Ç'yi kısa sürede yakaladı. Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olayda ağır yaralanan Ş.A'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak'ta dün Ö.Ç. eski eşi Ş.A. ve onun arkadaşı F.Ö'yü silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.