3 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya gelecek.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelecek.

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