'360 vekili nasıl bulacaksınız' tartışmasına AK Parti'den çarpıcı yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Payas Belediyesi ve İskenderun İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yayman, AK Parti Hatay teşkilatının katıldığı programda dikkat çeken ifadeler kullanan Yayman, '360 vekili nereden bulacaksınız?' diyenlere yanıt verdi. Yayman, "Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. 2027 geldiğinde muhalefet kendisi isteyecek zaten seçimi." dedi.

"KARTONDAN LİDERLER VARKEN TÜRKİYE'NİN BAŞINDA DÜNYA LİDERİ VAR"

Yayman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dünyada kağıttan, kartondan liderler varken, Türkiye'nin başında dünya lideri var. Dünyanın iki önemli dergisinde kapakta dünyaya yön tayin edecek 4 lider arasında Sayın Cumhurbaşkanımız da gösteriliyor.

Çin'in ekonomik gücü var, ABD'nin, Rusya'nın yeraltı, yer üstü zenginlikleri var. Türkiye'nin bunlarla kıyaslayınca petrolü mü var? Nitelikli insan gücümüz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği görülüyor.

360 VEKİL TARTIŞMASI: TERAZİ VAR TARTI VAR HER ŞEYİN BİR VAKTİ VAR

"360 vekili nereden bulacaksınız diyorlar." ifadesi ile erken seçim tartışmalarına değinen Yayman, "Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. 2027 geldiğinde muhalefet kendisi isteyecek zaten seçimi. Bizim adayımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olacak. Ve yeniden başkan seçilecek, bundan hiç şüpheniz olmasın." şeklinde konuştu.