Togg kışlalara girdi
Togg Milli Savunma Bakanlığının envanterine girdi. Bakanların yanı sıra birçok kurumda makam ve hizmet aracı olarak kullanılan T10X, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarına da verildi.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 03 Mart 2025 07:41, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 07:36
Milli Savunma Bakanlığındaki genel müdürler ile Genelkurmay Başkanlığında önemli karargah görevlerinde bulunan komutanlar tarafından da makam aracı olarak kullanılan Togg'un, ordu komutanlıklarında ve yurt genelindeki birliklerde de yakın zamanda kullanılmaya başlanacağı öğrenildi.