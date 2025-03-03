Togg kışlalara girdi

Milli Savunma Bakanlığındaki genel müdürler ile Genelkurmay Başkanlığında önemli karargah görevlerinde bulunan komutanlar tarafından da makam aracı olarak kullanılan Togg'un, ordu komutanlıklarında ve yurt genelindeki birliklerde de yakın zamanda kullanılmaya başlanacağı öğrenildi.