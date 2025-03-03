Taraftardan Okan Buruk'a istifa çağrısı!

Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından taraftarlar, Okan Buruk'a sosyal medyada tepki gösterdi. Tecürbeli teknik direktör için sarı-kırmızılı taraftarlar "okanburukistifa" etiketiyle istifaya davet etti.

MORATA YETİŞMEDİ

Sakatlığını yeni atlatan Alvaro Morata, tam olarak hazır görülmeyince maç kadrosuna alınmadı. Hafta içinde idmanlarda takımda birlikte çalışan İspanyol golcü, saçlarını sarıya boyattığı için "yeni bir başlangıç için hazır" iddialarına sebep olmuştu.

PAŞA DA YENEMEDİ

Galatasaray'ın ligdeki yenilmezlik serisini 26'ya, deplasmanda yenilmezlik serisini de 24'e çıkardı. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında Fenerbahçe'den alan Okan Buruk'un öğrencileri bu sezon namağlup ünvanını sürdürdü.

KAAN AYHAN KIZGIN

Kaan Ayhan,"Hepimiz üzgünüz, mutsuzuz. İstediğimiz performansı gösteremedik. Bazı doğrular oldu ama çok da yanlışlar var. Burada konuşmak doğru olmaz. Daha iyi geri dönmek istiyoruz. Bütün Türkiye moralimizin bozulmasını istiyor" dedi.

OSIMHEN'DEN UYARILAR

Victor Osimhen,

"Bizim için hayal kırıklığı... Derbide de kazanamadık Kasımpaşa'da da kazanamadık. Ancak bu şampiyon olamayacağımız anlamına gelmiyor. Hepimizin uyanması lazım, bu sonuçtan bunu çıkarmalıyız

" ifadelerini kullandı.