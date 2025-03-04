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Benzine indirim geldi, tablo değişti

Benzinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruş indirim geldi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 04 Mart 2025 09:15, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 09:17
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Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıta indirim olarak yansıyor.

Benzin Fiyatlarında İndirim Detayları

Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruş indirim geldi.

İndirimli Fiyatların Geçerlilik Tarihi

İndirimli fiyatlar 4 Mart Salı gününden itibaren tabelalara yansıdı.

Güncel Benzin Fiyatları

  • İstanbul'da benzinin litresi 45 lira 39 kuruştan satılıyor.
  • Ankara'da benzinin litresi 45 lira 94 kuruştan satılıyor.
  • İzmir'de benzinin litresi 46 lira 31 kuruştan satılıyor.

Petrol Fiyatlarındaki Gelişmeler

Petrol fiyatları, geçen hafta 72 doların altına inerek yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesini görmüştü.Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 0,5 artışla 73 doların üzerinde işlem görüyor.

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