Benzine indirim geldi, tablo değişti
Benzinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruş indirim geldi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 04 Mart 2025 09:15, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 09:17
Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıta indirim olarak yansıyor.
Benzin Fiyatlarında İndirim Detayları
Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruş indirim geldi.
İndirimli Fiyatların Geçerlilik Tarihi
İndirimli fiyatlar 4 Mart Salı gününden itibaren tabelalara yansıdı.
Güncel Benzin Fiyatları
- İstanbul'da benzinin litresi 45 lira 39 kuruştan satılıyor.
- Ankara'da benzinin litresi 45 lira 94 kuruştan satılıyor.
- İzmir'de benzinin litresi 46 lira 31 kuruştan satılıyor.
Petrol Fiyatlarındaki Gelişmeler
Petrol fiyatları, geçen hafta 72 doların altına inerek yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesini görmüştü.Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 0,5 artışla 73 doların üzerinde işlem görüyor.