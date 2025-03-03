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Hyundai, Türkiye'de elektrikli otomobil üretimine başlıyor

Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, şirketin 2024 yılı performansını ve 2025 yılı beklentilerini değerlendirdiği toplantıda, Hyundai'nin Türkiye'de tamamen elektrikli araç üretimine başlayacağını duyurdu.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 03 Mart 2025 08:25, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 08:26
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Hyundai, Türkiye'de elektrikli otomobil üretimine başlıyor

Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, şirketin 2024 yılı performansını ve 2025 yılı beklentilerini değerlendirdiği toplantıda, küresel otomotiv pazarının geçen yıl yüzde 1,7 büyüyerek 88,2 milyon araç satışına ulaştığını açıkladı. Berkel, elektrikli araç satışlarının 17 milyonu aşarak önemli bir artış kaydettiğini belirtti.

Hyundai, Kia ve Genesis markalarını bünyesinde barındıran Hyundai Motor Grubu'nun 2024'te 6,26 milyon satış rakamına ulaşarak dünyanın en büyük üçüncü otomotiv grubu olduğunu vurgulayan Berkel, yalnızca Hyundai markasıyla geçen yıl 4,1 milyon araç satıldığını söyledi. Avrupa'da 534 binden fazla satış gerçekleştiren Hyundai'nin elektrikli araçlarının toplam satışlar içindeki payının 2025'te yüzde 5'e, Avrupa'da ise yüzde 12'ye ulaştığını ifade etti.

Türkiye'de elektrikli araç üretimi başlıyor

Berkel, Hyundai'nin Türkiye'de tamamen elektrikli araç üretimine başlayacağını da duyurdu. 2026'nın ikinci yarısından itibaren Türkiye'de elektrikli araç üretiminin gerçekleştirileceğini belirten Berkel, "Bu adımla Togg'un ardından Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka olacağız ve yabancı menşeli markalar arasında ilk sırada yer alacağız" dedi.

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