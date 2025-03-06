TBMM'de Siber Güvenlik Kanunu'nun 13 Maddesi Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulunda, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin 13 maddesi kabul edildi.

Siber Güvenlik Kanunu'nun Kapsamı ve Düzenlemeler

Kabul edilen maddelere göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin siber uzaydaki milli gücünü oluşturan tüm unsurlara yönelik tehditlerin tespiti ve bertaraf edilmesi, siber olayların etkilerini azaltmaya yönelik esaslar belirleniyor. Kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği bulunmayan kuruluşlar siber saldırılara karşı korunacak.

Siber Güvenlik Kurulu ve Başkanlığı

Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ilgili bakanlar ve diğer üst düzey yetkililerden oluşacak. Kurul, siber güvenlikle ilgili politika, strateji ve eylem planlarını belirleyecek.

Siber Güvenlik Başkanlığı Görevleri

Kritik altyapılar ve bilişim sistemlerinin siber dayanıklılığını artırmak.

Siber saldırıları tespit etmek ve etkilerini azaltmak.

Zafiyet ve sızma testleri yapmak veya yaptırmak.

Siber tehdit istihbaratı elde etmek ve paylaşmak.

Kamu kurumları ve kritik altyapıların güvenliğini sağlamak.

Standartlar ve Sertifikasyon

Siber Güvenlik Başkanlığı, siber güvenlik alanına ilişkin standartları hazırlayacak ve diğer kişi veya kuruluşlarca hazırlanan standartları tetkik ederek uygun bulduğunda kabul edecek. Yazılım, donanım ve hizmetlerin test ve sertifikasyon işlemlerini yürütecek.

Sorumluluklar ve İşbirliği

Bilişim sistemleri kullanarak hizmet sunanların, siber güvenliğe ilişkin görev ve sorumlulukları belirlendi. Bu kapsamda, Başkanlık tarafından talep edilen her türlü veri, bilgi ve belge zamanında iletilecek.

Denetim Faaliyetleri

Siber Güvenlik Başkanlığı, düzenlemenin kapsamına giren her türlü fiil ve işlemi denetleyebilecek. Yetkilendirilmiş denetçiler denetimleri yürütecek.

Arama, Kopya Çıkarma ve El Koyma

Hakim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısının yazılı emri ile arama yapılabilecek. Arama işlemleri sonrası çıkarılan kopyalar ilgilisine teslim edilecek ve bu işlemler tutanakla kayıt altına alınacak.

Siber Güvenlik Kurulu'nun Görevleri

Siber güvenlikle ilgili politika ve stratejileri belirlemek.

Teşvik verilecek öncelikli alanları belirlemek.

Kritik altyapı sektörlerini belirlemek.

Genel Kurulda kabul edilen önergeyle Başkana verilen arama, kopya çıkarma ve el koyma yetkisi tekliften çıkarıldı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, teklifin 13 maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşimi 11 Mart Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.