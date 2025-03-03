Meteoroloji'den 8 il için kar yağışı uyarısı
MGM'nin tahminlerine göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Muş, Bitlis, Bingöl, Van, Adıyaman, Diyarbakır, Ankara, Eskişehir'in güneyi ve Adana'nın kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Karadeniz, Manisa, Denizli, Ankara, Eskişehir'in güneyi, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 3 Mart 2025 hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde bu akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yer yer yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatlerde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve yer yer yağmurlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adana'nın kuzey çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yer yer sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile sabah ilk saatlerde Eskişehir'in güneyi ve Ankara çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, doğusunun yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde bu akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde güney çevreleri yer yer yağmurlu
KONYA °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
DÜZCE °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SİNOP °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN °C, 5°C
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
AMASYA °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer karla karışık yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı, Muş, Bitlis ve Bingöl ile akşam saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurl