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Bakan Bolat: İhracatçılarımıza yeni kefalet desteği hazırlanıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçılara finansman kolaylığı için yeni kefalet desteğinin hazırlandığını açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Mart 2025 09:16, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 09:18
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Bakan Bolat: İhracatçılarımıza yeni kefalet desteği hazırlanıyor

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İhracatçılarımıza finansman kolaylığı için yeni kefalet desteği hazırlanıyor.

Ticaret Bakanlığı, ihracat eylem planının önemli bir paydaşı olan İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE), Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynağı ile ihracatçılar için yeni kefalet destek paketleri sunmaya hazırlanıyor. Çok yakında çalışmaları tamamlanacak olan yeni destek paketleriyle, ihracatçılarımız Türk lirası ve yabancı para krediler için yeni kefalet desteklerinden yararlanabilecek.

Toplamda 36 milyar TL'lik kredi hacmine karşılık gelecek kefalet desteğiyle; ihracatçıların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bünyesindeki KOSGEB ile yapılan iş birliği sayesinde Dijital Dönüşüm projelerine de kefalet desteği sağlanacak. Kurulduğu günden bugüne ihracatçılarımıza 100 milyar TL üzerinde kredi kefaleti sağlayan İGE'ye ve ihracat hedeflerimiz doğrultusunda koordinasyon içinde çalıştığımız başta Hazine ve Maliye Bakanlığımız olmak üzere, tüm ilgili kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. İhracatımızı daha fazla arttırmak için, çalışmalarımıza bütün hızıyla devam edeceğiz" dedi.

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