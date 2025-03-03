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Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Şubat ayında TÜFE önceki aya göre yüzde 2,27 artarken, yıllık bazda artış yüzde 39,05 oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mart 2025 10:00, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 10:17
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Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Şubat ayında TÜFE önceki aya göre yüzde 2,27 artarken, yıllık bazda artış yüzde 39,05 oldu.

TÜFE böylece 20 ay sonra ilk kez yüzde 40'ın altına geriledi.

Aylık bazda en çok artış eğitimde

TÜFE'de aylık bazda en yüksek artış yüzde 9,92 ile eğitimde görüldü. Konutta yüzde 4,58, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,17, lokanta ve otellerde yüzde 3,12, ulaştırmada yüzde 3,05, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,93, haberleşmede yüzde 2,38, ev eşyasında yüzde 1,70, eğlence ve kültürde yüzde 0,25 artış görüldü.

En büyük fiyat düşüşü giyimde

TÜFE'de üç grupta fiyat düşüşü görüldü. En büyük düşüş yüzde 5,06 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşirken, sağlıkta yüzde 4,36, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,01 düşüş meydana geldi.

Yıllıkta da eğitim artış lideri

Yıllık bazda bakıldığında yüzde 94,90 ile yine en büyük artış eğitimde görüldü. Konutta yüzde 70,81, lokanta ve otellerde yüzde 45,90, sağlıkta yüzde 43,02, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 39,14, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 35,11, ev eşyasında yüzde 33,60, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 33,43, haberleşmede yüzde 30,53, eğlence ve kültürde yüzde 29,26, ulaştırmada yüzde 23,38, giyim ve ayakkabıda yüzde 20,84 fiyat artışı gerçekleşti.

143 başlıktan 113'ünde artış

TÜFE'de kapsanan 143 başlıktan 113'ünde artış olurken, 25'inde düşüş gerçekleşti. 5 başlıkta ise değişim olmadı.

Merkez Bankası 2025 enflasyon tahmini

Merkez Bankası yıl sonunda enflasyonun yüzde 24'e gerilemesini beklerken, Orta Vadeli Program'da yüzde 17,5 olarak belirlenmişti.

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