Memurların aldığı zam eridi... 2. ayda enflasyon farkı oluştu
Kamu personelinin Ocak ayında aldığı yüzde 6'lık zam, açıklanan enflasyon rakamlarına göre ikinci ayda eridi. Enflasyon farkı oluştu.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Mart 2025 10:10, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 16:21
Memurlar, 2025 yılı Ocak ayında toplu sözleşme gereğince yüzde 6 zam almıştır.
Ocak ayında enflasyon 5,03, Şubat ayında ise yüzde 2,27 olarak açıklandı..
2 aylık enflasyon rakamlarına göre kamu personelinin aldığı zam iki ayda eridi. Yüzde 1,42 Enflasyon farkı oluştu.
Yılın diğer aylarında açıklanacak olan 4 aylık enflasyon rakamları düşünüldüğünde kamu personelinin alım gücü oldukça azalacaktır.
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Edip Üzen