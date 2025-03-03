Memurların aldığı zam eridi... 2. ayda enflasyon farkı oluştu

Yılın diğer aylarında açıklanacak olan 4 aylık enflasyon rakamları düşünüldüğünde kamu personelinin alım gücü oldukça azalacaktır.

2 aylık enflasyon rakamlarına göre kamu personelinin aldığı zam iki ayda eridi. Yüzde 1,42 Enflasyon farkı oluştu.

Ocak ayında enflasyon 5,03, Şubat ayında ise yüzde 2,27 olarak açıklandı..

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