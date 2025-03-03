Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıklamasıyla şubat ayı kira artış oranı da belli oldu. Mart ayı boyunca gerçekleştirilecek kira artış oranları yüzde 53,83 seviyesini aşamayacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mart 2025 10:06, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 10:07
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıklamasıyla şubat ayı kira artış oranı da belli oldu.
TÜİK'e göre ocak enflasyonu yüzde 2,27 olarak gerçekleşti. Kira artış oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.
Mart ayı kira artış oranı nasıl belirlendi?
Kira artış oranları 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yapılıyor. Mart ayı boyunca gerçekleştirilecek kira artış oranları yüzde 53,83 seviyesini aşamayacak.