Mart ayı kira artış oranı belli oldu

TÜİK'e göre ocak enflasyonu yüzde 2,27 olarak gerçekleşti. Kira artış oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıklamasıyla şubat ayı kira artış oranı da belli oldu.

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