Edirne'de 36 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları tespit edilen 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2025 10:14, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 10:21
Güvenlik güçleri, düzensiz göçü önlemek amacıyla kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 36 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.