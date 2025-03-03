Tersanede vinç sepetinden düşen işçi hayatını kaybetti
Yalova'nın Altınova ilçesinde çalıştığı tersanede sepetli vinçten düşen işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2025 19:33, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 19:32
Yalova'nın Altınova ilçesinde vinç sepetinden düşen tersane işçisi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Doğruyol Tersanesi'nde meydana gelen iş kazasında 39 yaşındaki Serdar Coşan vincin sepetinden düştü.
Başından ağır yaralanan işçi olay yerinde hayatını kaybetti.
İşçinin cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.