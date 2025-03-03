Osman Kaya: Memur maaşları enflasyona yenildi!

Memur maaşlarına Ocak ayında yapılan yüzde 6'lık zam, yüksek enflasyon nedeniyle kısa sürede etkisini yitirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak ayında enflasyon %5,03, Şubat ayında ise %2,27 olarak kaydedildi. Sadece iki aylık süreçte oluşan %1,42'lik enflasyon farkı, memurların maaşlarını reel olarak eritirken, ekonomik sıkıntıları da artırdı.

"MEMURA YAPILAN ZAM GERÇEK ENFLASYON KARŞISINDA YETERSİZ"

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada memurların ekonomik darboğaza sürüklendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Memur maaşlarına yapılan zam daha ikinci ayda enflasyon karşısında eridi. TÜİK'in açıkladığı rakamlar bile maaşların alım gücünü hızla kaybettiğini gösteriyor. Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da yükselmesiyle memurların yaşadığı ekonomik kayıp daha da artacak. Bu yüzden enflasyon farkının her ay ödenmesi ve refah payının maaşlara eklenmesi artık zorunlu bir ihtiyaçtır."

MEMURLAR EKONOMİK ZORLUK YAŞIYOR

Memur maaşlarının enflasyon karşısında değer kaybetmesi, çarşı ve pazardaki fiyat artışlarıyla daha da belirgin hale geldi.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından açıklanan verilere göre, Şubat ayı enflasyonu %3,37 olurken, yıllık enflasyon %79,51 olarak hesaplandı. TÜİK'in yıllık enflasyonu ise %39,05 olarak duyuruldu. Açıklanan bu rakamlar, memur maaşlarının gerçek enflasyon karşısında alım gücünü koruyamadığını gözler önüne serdi.

Gıda, kira ve temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan zamlar, memurların geçim şartlarını her geçen gün zorlaştırıyor. Mevcut maaş zamlarının enflasyona yetişemediği bu süreçte, kamu çalışanlarının ekonomik olarak desteklenmesi kaçınılmaz bir hal aldı.

KAMU BİRLİĞİ KONFEDERASYONU'NDAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Kamu Birliği Konfederasyonu, memur maaşlarının enflasyon karşısında erimesini önlemek için enflasyon farkının her ay maaşlara yansıtılması gerektiğini belirtti.

Yetkililere çağrıda bulunan konfederasyon, kamu çalışanlarının ekonomik haklarının korunması için bir an önce adım atılmasını talep etti. Memurların daha fazla mağdur edilmemesi için mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.