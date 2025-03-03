Dolar 36,44 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 36,5120 36,5130 36,4400 36,4410 Avro 37,9900 37,9910 38,2060 38,2070 Sterlin 46,0000 46,0010 46,1900 46,2000 İsviçre frangı 40,4600 40,4700 40,5200 40,5300 ANKARA ABD doları 36,4820 36,5620 36,4100 36,4900 Avro 37,9500 38,0300 38,1660 38,2460 Sterlin 45,9400 46,1500 46,1300 46,3400