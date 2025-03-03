Dolar 36,44 TL'ye geriledi
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 36,44 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2025 17:56, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 17:56
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|36,5120
|36,5130
|36,4400
|36,4410
|Avro
|37,9900
|37,9910
|38,2060
|38,2070
|Sterlin
|46,0000
|46,0010
|46,1900
|46,2000
|İsviçre frangı
|40,4600
|40,4700
|40,5200
|40,5300
|ANKARA
|ABD doları
|36,4820
|36,5620
|36,4100
|36,4900
|Avro
|37,9500
|38,0300
|38,1660
|38,2460
|Sterlin
|45,9400
|46,1500
|46,1300
|46,3400