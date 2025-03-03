Bahçelievler'de yangın paniği!

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi 5. Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın birinci katındaki iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine, kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ise yetkililer tarafından araştırılmaya devam ediliyor.