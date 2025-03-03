Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2025 11:20, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 11:42
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kadirli-Sumbas kara yolunun Yusufizzettin köyü yakınlarında, plakaları öğrenilemeyen Hür Mehmet Üzer (44) idaresindeki otomobil ile V.A'nın (43) kullandığı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Hür Mehmet Üzer, yaşamını yitirdi.