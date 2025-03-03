Şubatta fiyatı en çok artan ve düşenler belli oldu
Şubat ayında tüketici fiyatlarında en yüksek artış dondurmada oldu. En çok ucuzlayan ise ayakta tedavi hizmetleri olarak belirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2025 11:45, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 11:39
Tüketici fiyatları bazında Şubat ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 17,28 ile dondurmada gerçekleşti. En çok ucuzlayan ürün ise yüzde 23,29 ile ayakta tedavi hizmetleri oldu.
Fiyat Artışları: Dondurma Lider
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, dondurmadaki fiyat artışını yüzde 16,79 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim, yüzde 15,76 ile orta öğretim izledi.
Şubatta Fiyatı En Çok Artan Ürünler
- %13,72 ile tereyağı
- %11,44 ile demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı
- %10,7 ile elektrik
En Çok Ucuzlayan: Ayakta Tedavi Hizmetleri
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü %23,29 ile ayakta tedavi hizmetlerinde gerçekleşti.
Şubatta Fiyatı En Çok Düşen Ürünler
- %18,35 ile evcil hayvanlar ile ilgili ürünler
- %9,49 ile havayolu ile yolcu taşımacılığı
- %8,82 ile çocuk giyim
- %7,84 ile kadın giyim
- %7,69 ile taze sebzeler