Şubatta fiyatı en çok artan ve düşenler belli oldu

Tüketici fiyatları bazında Şubat ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 17,28 ile dondurmada gerçekleşti. En çok ucuzlayan ürün ise yüzde 23,29 ile ayakta tedavi hizmetleri oldu.

Fiyat Artışları: Dondurma Lider

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, dondurmadaki fiyat artışını yüzde 16,79 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim, yüzde 15,76 ile orta öğretim izledi.

Şubatta Fiyatı En Çok Artan Ürünler

%13,72 ile tereyağı

ile tereyağı %11,44 ile demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı

ile demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı %10,7 ile elektrik

En Çok Ucuzlayan: Ayakta Tedavi Hizmetleri

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü %23,29 ile ayakta tedavi hizmetlerinde gerçekleşti.

Şubatta Fiyatı En Çok Düşen Ürünler