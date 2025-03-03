Doğal Gaz Depolama Kapasitesi Artıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2028'de 12 milyar metreküplük doğal gaz depolama kapasitesine ulaşılmasının hedeflendiğini, bu kapsamdaki çalışmalara devam edildiğini açıkladı.

Doğal Gaz Depolama Kapasitesi Hedefleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin, doğal gaz depolama kapasitesine ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Mevcut Depolama Tesisleri ve Kapasiteleri

Yer altı depolama tesislerinin, kesintisiz gaz arzının sağlanması ve stratejik depolamanın oluşturulmasında önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, Kuzey Marmara Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi'nde 4,6 milyar metreküp, Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi'nde ise 1,2 milyar metreküp olmak üzere toplam 5,8 milyar metreküp doğal gaz depolama kapasitesi bulunduğunu aktardı.

2028 Hedefleri ve Çalışmalar

Depolama tesislerinin tam kapasiteyle hizmet verdiğini belirten Bayraktar,

"Enerji arz güvenliğinin artırılması hedefi doğrultusunda depolama kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda yürütülen projelerle birlikte 2028 yılı itibarıyla yaklaşık 12 milyar metreküplük depolama kapasitesine ulaşılması hedeflenmektedir." ifadesini kullandı.