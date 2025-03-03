Kahveci: Memur ve Emeklilerin Alım Gücü Düşüyor

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ramazan ayında kamu çalışanları ve emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukları gündeme taşıdı. Kahveci, "İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında, kamu çalışanlarımız ve emeklilerimizin Ramazan sevinci, yaşadıkları ekonomik zorluklarla gölgeleniyor. İftar şenlikleri yerini geçim derdine bırakıyor," dedi. Memurların geçim derdiyle her geçen gün daha da zorlandığını belirten Kahveci, alım gücünün büyük oranda azaldığını ve 25 milyona yaklaşan bir kitlenin durumunun, esnafın iş yapamamasına ve ekonomik durgunluğa yol açabileceğini ifade etti.

Memur ve Emekli Maaş Artışları Yetersiz

Kahveci, 2023 yılı toplu sözleşme sürecinden itibaren memur ve emekli maaşlarının, enflasyon hedefinin bile altında arttığını vurgulayarak, bu durumun adaletsizliğe yol açtığını belirtti. "Memurlarımız Ramazan ayının bereketini dahi hissedemeyecek duruma gelmiştir" diyen Kahveci, Ramazan Bayramı'nın masraflarını karşılayabilme noktasında da zorluklar yaşandığını söyledi. Ailelerin bayramlık ve harçlık gibi temel ihtiyaçları karşılayamaz durumda olduğunu dile getirdi.

Bayram İkramiyesi Talepleri

Kamuda bayram ikramiyesi alamayan tek kesimin memurlar olduğunu hatırlatan Kahveci, bu adaletsizliğin de ek bir mağduriyet yarattığını ifade etti. Kahveci, "Gelinen noktada memur ve emeklinin nefes alacak hali kalmamıştır," diyerek, bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Enflasyonun Etkileri ve Çözüm Önerileri

Kahveci, enflasyonu düşürmek amacıyla dar gelirli kesimin harcama kapasitesinin yok edilmesinin yanlış bir yaklaşım olduğunu belirtti. Ayrıca, ekonominin büyüdüğü bir ortamda memur ve emeklinin hak ettiklerini alamadığını, enflasyonun yükselmesiyle de alım güçlerini kaybettiklerini söyledi.

Memurlara ek zam yapılmasını

Refah payı ile bu artışın desteklenmesini

Enflasyon farkının maaşlara doğrudan yansıtılmasını

Ramazan Bayramı öncesinde memurlara bayram ikramiyesi verilmesini önerdi.

Bu adımların, milyonlarca vatandaşın yaşadığı zorlukları bir nebze olsun hafifleteceğini belirtti.

Yetkililere Çağrı

Kahveci, "Umudumuz, yetkililerin Ramazan ayında ve Bayram'da memur ve emeklilerimizin yüzünü güldürecek adımlar atarak, 2025 yılı için yeniden umutlarımızı yeşertmesidir" diyerek sözlerini sonlandırdı.