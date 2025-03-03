Ali Yalçın: Yüzde 6 Maaş Artışı Enflasyona Yenildi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2025 yılı Şubat ayı enflasyon rakamlarının %2,27 olarak açıklandığını belirterek, kamu görevlilerine yapılan %6'lık maaş artışının enflasyon karşısında yetersiz kaldığını vurguladı. Yalçın, "Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun %6'lık artışı enflasyona yenildi ve enflasyon farkı şimdiden oluştu," dedi. Bu durumun, kamu görevlileri ve emeklilerinin dört ay boyunca geçim sıkıntısı çekmeye devam edecekleri anlamına geldiğini ifade etti.

Merkez Bankası ve Beklenen Enflasyon Oranları

Yalçın, Merkez Bankası'nın son 5 yıllık süreçte beklediği enflasyon ile gerçekleşen enflasyon arasındaki büyük uçurumu hatırlatarak, işverenin referans aldığı oranların, emekçiyi enflasyon karşısında ezmeye devam ettiğini ve gelir kayıplarını artırdığını belirtti.

Gıda Enflasyonu ve Sabit Gelirli Kesim

Ramazan ayında özellikle gıda enflasyonunun sabit gelirli kesim üzerindeki etkilerini vurgulayan Yalçın, "Gıda enflasyonunun sabit gelirlilerimiz üzerindeki yükü görülmelidir," dedi. Ayrıca, enflasyon karşısında yeterli zam yapılmamasının ve Kamu İşvereninin bu durumu görmezden gelmesinin yanlış bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

"Büyük ve Güçlü Türkiye" Vizyonu

Yalçın, kamu görevlilerini ve emeklilerini daha da zor duruma sokan bu durumun, Türkiye'nin "Büyük ve Güçlü Türkiye" vizyonuyla çeliştiğini belirterek, yeni bir sendikal yasa talep etti. "Türkiye Yüzyılına yakışır sendikal kanun bekliyoruz" diyen Yalçın, mevcut yasaların sorunları çözmeye yetmediğini ve yeni bir düzenleme gerektiğini ifade etti.

Sendikal Haklar ve Kazanımlar

Sendikal haklar ve kazanımlar konusunda 2009 yılından bu yana önemli adımlar attıklarını belirten Yalçın, kalıplaşmış sorunları çözmek için cesur adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi. Yeni sendikal yasa ve sivil anayasa önerisiyle, Türkiye Yüzyılına uygun bir değişim sürecine katkı sağlamak istediklerini belirtti.