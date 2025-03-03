İETT otobüsü minibüse çarptı: 3 yaralı

Otobüs ve minibüste maddi hasar meydana gelirken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İETT otobüsü yolcu almak için durakta bekleyen minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs önce kaldırıma çıktı ardından da devrildi.

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