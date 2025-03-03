Denetimler sonuç verdi: Gıda enflasyonu üç yılın en düşük seviyesinde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, aldıkları tedbirlerin ve sıkı denetimlerin etkisiyle gıda ve alkolsüz içeceklerde şubatta yıllık enflasyonun bir önceki aya göre 6,7 puan azalarak son üç yılın en düşük seviyesi olan yüzde 35,11'e gerilediğini bildirdi. Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Enflasyonun düşmeye, yatırım, üretim ve istihdamın ise artmaya devam ettiğini belirten Bolat, şubatta aylık enflasyonun yüzde 2,27 olduğunu hatırlattı.

Bolat, yıllık enflasyonun yüzde 39,05 ile son 20 ayın en düşük seviyesine gerilediğine işaret ederek, "Böylelikle tepe noktası Mayıs 2024'e kıyasla enflasyon, son 9 ayda, 36,4 puan düşmüştür. Bakanlık olarak aldığımız tedbirlerin ve sıkı denetimlerin etkisiyle gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 6,7 puan gerileyerek son üç yılın en düşük seviyesi olan yüzde 35,11 olmuştur." ifadelerini kullandı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Enflasyon Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,12 olarak gerçekleştiğini aktaran Bolat, böylece yıllık enflasyonun yüzde 25,21 ile son 4 yılın en düşük seviyesine gerilediğine dikkati çekti. Bolat, işlenmemiş gıdada yıllık enflasyonun şubatta bir önceki aya göre 10,42 puan gerileyerek yüzde 33,75, taze sebze ve meyvede 21,32 puan gerileyerek yüzde 40,82 olduğunu belirtti. Enerji ve Gıda Dışı Mallar

Enerji ve gıda dışı mallarda da yıllık enflasyonun bir önceki aya göre 2 puan gerileyerek yüzde 23,16, temel mallarda 2,2 puan gerileyerek yüzde 21,71 seviyesine geldiğinin altını çizen Bolat, şu ifadeleri kullandı: "Çekirdek TÜFE endeksinde (enerji, gıda ve içecekler ile tütün ürünleri ve altın hariç, TÜFE) yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,4 puan gerileyerek yüzde 40,21, fiyat katılığının yüksek olduğu hizmetler grubunda yıllık enflasyon bir önceki aya göre 3,2 puan gerileyerek yüzde 59,78 olmuştur. Yıllık enflasyondaki gerilemenin önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz."

"Türkiye Ekonomisi Dengeli Büyümeye Devam Ediyor"

Bolat, iç ticarette hem vatandaşların fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmalarını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini tesis etmek amacıyla çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayarak, 21 aydır aralıksız yapılan denetimlerin etkisini gösterdiğini belirtti. Fahiş fiyata geçit verilmeyeceğine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti: "Ekonomik temellerle açıklanmayacak bir şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını tüketicinin aleyhine koordineli bir şekilde hareket ederek bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilecektir. Alınan tedbirler, ramazan ayında ılımlı fiyat seyrini sağlamıştır."

Ticaret Bakanlığı olarak uyguladıkları politikalar ve aldıkları tedbirlerle dış ticaret ve cari işlemler açığını düşürerek makrofinansal istikrarı güçlendirdiklerini ve enflasyonun düşürülmesine katkı sağladıklarını belirten Bolat, "Uygulamakta olduğumuz program meyvelerini veriyor. Bu kapsamda dezenflasyon sürecine ve dünya ekonomisindeki zorlu koşullara rağmen Türkiye ekonomisi dengeli şekilde büyümeye devam ediyor." dedi. "2024 yılının son çeyreğinde ülke ekonomisi yüzde 3 büyüyerek 18 çeyrektir kesintisiz büyüme süreci devam etmiştir. Mal ve hizmet ihracatındaki artışlarla ithalattaki düşüş neticesinde cari işlemler açığı geçen yıl 30 milyar dolar düşüşle 10 milyar dolara gerilemiştir. Programın en önemli amacı olan enflasyonla mücadele ise kararlılıkla devam etmekte ve TÜFE'deki düşüş eğilimi sürmektedir."