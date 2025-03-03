Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı
Türkiye topraktan ev sahibi oluyor!
Türkiye topraktan ev sahibi oluyor!
Sponsorlu İçerik
Denetimler sonuç verdi: Gıda enflasyonu üç yılın en düşük seviyesinde
Denetimler sonuç verdi: Gıda enflasyonu üç yılın en düşük seviyesinde
Ali Yalçın, Bakan Işıkhan ile görüştü: İşte Yalçın'ın talepleri
Ali Yalçın, Bakan Işıkhan ile görüştü: İşte Yalçın'ın talepleri
Sırrı Süreyya Önder: Şerefimle söylüyorum, pazarlık yok
Sırrı Süreyya Önder: Şerefimle söylüyorum, pazarlık yok
Bakan Göktaş'tan şehit yakını ve gazilere yeni atama müjdesi
Bakan Göktaş'tan şehit yakını ve gazilere yeni atama müjdesi
Erdoğan: Türkiye'siz Avrupa güvenliği düşünülemez
Erdoğan: Türkiye'siz Avrupa güvenliği düşünülemez
Yılmaz: Enflasyon tek haneye düşene kadar mücadelemiz sürecek
Yılmaz: Enflasyon tek haneye düşene kadar mücadelemiz sürecek
Benzine 1 lira 15 kuruş indirim
Benzine 1 lira 15 kuruş indirim
İstanbul Medya AŞ'de polis araması: Bilgisayara el konuldu
İstanbul Medya AŞ'de polis araması: Bilgisayara el konuldu
Tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarında ciddi artış
Tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarında ciddi artış
AK Partili Hüseyin Yayman'dan seçim için net tarih
AK Partili Hüseyin Yayman'dan seçim için net tarih
İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu Soruşturması Hakkında Açıklama
İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu Soruşturması Hakkında Açıklama
Tunceli'de deprem oldu
Tunceli'de deprem oldu
Şubatta fiyatı en çok artan ve düşenler belli oldu
Şubatta fiyatı en çok artan ve düşenler belli oldu
Şimşek: Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz
Şimşek: Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Meteoroloji'den 8 il için kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den 8 il için kar yağışı uyarısı
'360 vekili nasıl bulacaksınız' tartışmasına AK Parti'den çarpıcı yanıt
'360 vekili nasıl bulacaksınız' tartışmasına AK Parti'den çarpıcı yanıt
Türkiye yüksek gelirli ülkeler liginde
Türkiye yüksek gelirli ülkeler liginde
Emekli ikramiyesi Meclis'e geliyor
Emekli ikramiyesi Meclis'e geliyor
Gözler enflasyon verileri ve faiz kararında
Gözler enflasyon verileri ve faiz kararında
Meclis'e İlginç Talepler: Abi-Abla hitabı yasaklansın
Meclis'e İlginç Talepler: Abi-Abla hitabı yasaklansın
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Edip Akbayram vefat etti
Edip Akbayram vefat etti
Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ı aradı!
Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ı aradı!
Camide doğal gaz sızıntısından etkilenen 17 kişi hastaneye kaldırıldı
Camide doğal gaz sızıntısından etkilenen 17 kişi hastaneye kaldırıldı
Bahar da ramazanla birlikte geldi!
Bahar da ramazanla birlikte geldi!
Nöbetçi noterlerde 3 milyon 398 bin 68 işlem gerçekleştirildi
Nöbetçi noterlerde 3 milyon 398 bin 68 işlem gerçekleştirildi
MHRS'de randevu bekleyen hasta sayısı yüzde 61 azaldı
MHRS'de randevu bekleyen hasta sayısı yüzde 61 azaldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Denetimler sonuç verdi: Gıda enflasyonu üç yılın en düşük seviyesinde

Gıda ve alkolsüz içeceklerde enflasyon %35,11'e geriledi. Bakanlık sıkı denetimlerle bu düşüşü sağladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2025 23:20, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 23:16
Yazdır
Denetimler sonuç verdi: Gıda enflasyonu üç yılın en düşük seviyesinde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, aldıkları tedbirlerin ve sıkı denetimlerin etkisiyle gıda ve alkolsüz içeceklerde şubatta yıllık enflasyonun bir önceki aya göre 6,7 puan azalarak son üç yılın en düşük seviyesi olan yüzde 35,11'e gerilediğini bildirdi. Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Enflasyonun düşmeye, yatırım, üretim ve istihdamın ise artmaya devam ettiğini belirten Bolat, şubatta aylık enflasyonun yüzde 2,27 olduğunu hatırlattı.

Bolat, yıllık enflasyonun yüzde 39,05 ile son 20 ayın en düşük seviyesine gerilediğine işaret ederek, "Böylelikle tepe noktası Mayıs 2024'e kıyasla enflasyon, son 9 ayda, 36,4 puan düşmüştür. Bakanlık olarak aldığımız tedbirlerin ve sıkı denetimlerin etkisiyle gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 6,7 puan gerileyerek son üç yılın en düşük seviyesi olan yüzde 35,11 olmuştur." ifadelerini kullandı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Enflasyon Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,12 olarak gerçekleştiğini aktaran Bolat, böylece yıllık enflasyonun yüzde 25,21 ile son 4 yılın en düşük seviyesine gerilediğine dikkati çekti. Bolat, işlenmemiş gıdada yıllık enflasyonun şubatta bir önceki aya göre 10,42 puan gerileyerek yüzde 33,75, taze sebze ve meyvede 21,32 puan gerileyerek yüzde 40,82 olduğunu belirtti. Enerji ve Gıda Dışı Mallar

Şimşek: Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz
Enerji ve gıda dışı mallarda da yıllık enflasyonun bir önceki aya göre 2 puan gerileyerek yüzde 23,16, temel mallarda 2,2 puan gerileyerek yüzde 21,71 seviyesine geldiğinin altını çizen Bolat, şu ifadeleri kullandı: "Çekirdek TÜFE endeksinde (enerji, gıda ve içecekler ile tütün ürünleri ve altın hariç, TÜFE) yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,4 puan gerileyerek yüzde 40,21, fiyat katılığının yüksek olduğu hizmetler grubunda yıllık enflasyon bir önceki aya göre 3,2 puan gerileyerek yüzde 59,78 olmuştur. Yıllık enflasyondaki gerilemenin önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz."

"Türkiye Ekonomisi Dengeli Büyümeye Devam Ediyor"

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Bolat, iç ticarette hem vatandaşların fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmalarını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini tesis etmek amacıyla çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayarak, 21 aydır aralıksız yapılan denetimlerin etkisini gösterdiğini belirtti. Fahiş fiyata geçit verilmeyeceğine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti: "Ekonomik temellerle açıklanmayacak bir şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını tüketicinin aleyhine koordineli bir şekilde hareket ederek bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilecektir. Alınan tedbirler, ramazan ayında ılımlı fiyat seyrini sağlamıştır."

Ticaret Bakanlığı olarak uyguladıkları politikalar ve aldıkları tedbirlerle dış ticaret ve cari işlemler açığını düşürerek makrofinansal istikrarı güçlendirdiklerini ve enflasyonun düşürülmesine katkı sağladıklarını belirten Bolat, "Uygulamakta olduğumuz program meyvelerini veriyor. Bu kapsamda dezenflasyon sürecine ve dünya ekonomisindeki zorlu koşullara rağmen Türkiye ekonomisi dengeli şekilde büyümeye devam ediyor." dedi. "2024 yılının son çeyreğinde ülke ekonomisi yüzde 3 büyüyerek 18 çeyrektir kesintisiz büyüme süreci devam etmiştir. Mal ve hizmet ihracatındaki artışlarla ithalattaki düşüş neticesinde cari işlemler açığı geçen yıl 30 milyar dolar düşüşle 10 milyar dolara gerilemiştir. Programın en önemli amacı olan enflasyonla mücadele ise kararlılıkla devam etmekte ve TÜFE'deki düşüş eğilimi sürmektedir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber