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Ankara'da yolcu otobüsü bariyere çarptı: 16 yaralı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün beton bariyere çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2025 13:05, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 13:45
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Adana-Ankara seferini yapan E.U. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsü, Gölbaşı ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otobüste 32 kişinin olduğu öğrenilirken, kazada 5'i ağır 16 kişi yaralandı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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