Tunceli'de deprem oldu

AFAD'da yer alan bilgiye göre; deprem saat 12:46'da meydana gelirken, derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

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