Tunceli'de deprem oldu
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mart 2025 13:06, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 13:07
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'da yer alan bilgiye göre; deprem saat 12:46'da meydana gelirken, derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) March 3, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Pülümür (Tunceli)
Tarih:2025-03-03
Saat:12:46:55 TSİ
Enlem:39.43417 N
Boylam:40.20417 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/iVr7Tt4gFY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi