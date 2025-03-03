Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı
Türkiye topraktan ev sahibi oluyor!
Türkiye topraktan ev sahibi oluyor!
Sponsorlu İçerik
Denetimler sonuç verdi: Gıda enflasyonu üç yılın en düşük seviyesinde
Denetimler sonuç verdi: Gıda enflasyonu üç yılın en düşük seviyesinde
Ali Yalçın, Bakan Işıkhan ile görüştü: İşte Yalçın'ın talepleri
Ali Yalçın, Bakan Işıkhan ile görüştü: İşte Yalçın'ın talepleri
Sırrı Süreyya Önder: Şerefimle söylüyorum, pazarlık yok
Sırrı Süreyya Önder: Şerefimle söylüyorum, pazarlık yok
Bakan Göktaş'tan şehit yakını ve gazilere yeni atama müjdesi
Bakan Göktaş'tan şehit yakını ve gazilere yeni atama müjdesi
Erdoğan: Türkiye'siz Avrupa güvenliği düşünülemez
Erdoğan: Türkiye'siz Avrupa güvenliği düşünülemez
Yılmaz: Enflasyon tek haneye düşene kadar mücadelemiz sürecek
Yılmaz: Enflasyon tek haneye düşene kadar mücadelemiz sürecek
Benzine 1 lira 15 kuruş indirim
Benzine 1 lira 15 kuruş indirim
İstanbul Medya AŞ'de polis araması: Bilgisayara el konuldu
İstanbul Medya AŞ'de polis araması: Bilgisayara el konuldu
Tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarında ciddi artış
Tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarında ciddi artış
AK Partili Hüseyin Yayman'dan seçim için net tarih
AK Partili Hüseyin Yayman'dan seçim için net tarih
İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu Soruşturması Hakkında Açıklama
İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu Soruşturması Hakkında Açıklama
Tunceli'de deprem oldu
Tunceli'de deprem oldu
Şubatta fiyatı en çok artan ve düşenler belli oldu
Şubatta fiyatı en çok artan ve düşenler belli oldu
Şimşek: Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz
Şimşek: Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Meteoroloji'den 8 il için kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den 8 il için kar yağışı uyarısı
'360 vekili nasıl bulacaksınız' tartışmasına AK Parti'den çarpıcı yanıt
'360 vekili nasıl bulacaksınız' tartışmasına AK Parti'den çarpıcı yanıt
Türkiye yüksek gelirli ülkeler liginde
Türkiye yüksek gelirli ülkeler liginde
Emekli ikramiyesi Meclis'e geliyor
Emekli ikramiyesi Meclis'e geliyor
Gözler enflasyon verileri ve faiz kararında
Gözler enflasyon verileri ve faiz kararında
Meclis'e İlginç Talepler: Abi-Abla hitabı yasaklansın
Meclis'e İlginç Talepler: Abi-Abla hitabı yasaklansın
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Edip Akbayram vefat etti
Edip Akbayram vefat etti
Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ı aradı!
Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ı aradı!
Camide doğal gaz sızıntısından etkilenen 17 kişi hastaneye kaldırıldı
Camide doğal gaz sızıntısından etkilenen 17 kişi hastaneye kaldırıldı
Bahar da ramazanla birlikte geldi!
Bahar da ramazanla birlikte geldi!
Nöbetçi noterlerde 3 milyon 398 bin 68 işlem gerçekleştirildi
Nöbetçi noterlerde 3 milyon 398 bin 68 işlem gerçekleştirildi
MHRS'de randevu bekleyen hasta sayısı yüzde 61 azaldı
MHRS'de randevu bekleyen hasta sayısı yüzde 61 azaldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu Soruşturması Hakkında Açıklama

İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun sahte diploma iddialarına dair açıklama yaptı. İncelemeler sonucu kamuoyuna bilgi verileceği belirtildi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 03 Mart 2025 13:09, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 13:18
Yazdır
İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu Soruşturması Hakkında Açıklama

İstanbul Üniversitesinden İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturması hakkında açıklama İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yazısı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının yazılarının üniversiteye ulaştığını bildirdi.

Üniversitenin Açıklaması

Üniversiteden yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Şubat 2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2025 tarihli 'Soruşturma Dosyası' konulu yazıları Üniversitemize ulaşmıştır. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.İmamoğlu, soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere savcılığa davet edilmişti.Başsavcılık, İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istemişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber