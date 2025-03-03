ROKETSAN Mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in Şüpheli Ölümü
Ankara'da ölü bulunan ROKETSAN mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in, sodyum nitrat zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 03 Mart 2025 13:16, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 17:23
Ankara'da cansız bedeni bulunan ROKETSAN mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in, kimyasal madde zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.ROKATSAN'da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada Adli Tıp raporu tamamlandı.
Adli Tıp Raporu ve Sonuçları
Başsavcılığa gönderilen raporda genç mühendisin sodyum nitrat zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Yusuf Serdar Yücel'in 3 Ocak'ta Ankara Yenimahalle'deki evinde cansız bedeni bulunmuş, ailesi Yücel'in öldürüldüğünü iddia etmişti.
Soruşturma Detayları
Soruşturma kapsamında 25 yaşındaki mühendisin telefonunda "intihar yöntemleri ile kısa sürede ölüme neden olabilecek maddeler" araştırması yaptığı tespit edilmişti.