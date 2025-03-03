ROKETSAN Mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in Şüpheli Ölümü

Soruşturma kapsamında 25 yaşındaki mühendisin telefonunda "intihar yöntemleri ile kısa sürede ölüme neden olabilecek maddeler" araştırması yaptığı tespit edilmişti.

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