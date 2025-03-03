Halk otobüsü park halindeki araçlara çarpıp, kafeye girdi; 4 yaralı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı
Türkiye topraktan ev sahibi oluyor!
Türkiye topraktan ev sahibi oluyor!
Sponsorlu İçerik
Denetimler sonuç verdi: Gıda enflasyonu üç yılın en düşük seviyesinde
Denetimler sonuç verdi: Gıda enflasyonu üç yılın en düşük seviyesinde
Ali Yalçın, Bakan Işıkhan ile görüştü: İşte Yalçın'ın talepleri
Ali Yalçın, Bakan Işıkhan ile görüştü: İşte Yalçın'ın talepleri
Sırrı Süreyya Önder: Şerefimle söylüyorum, pazarlık yok
Sırrı Süreyya Önder: Şerefimle söylüyorum, pazarlık yok
Bakan Göktaş'tan şehit yakını ve gazilere yeni atama müjdesi
Bakan Göktaş'tan şehit yakını ve gazilere yeni atama müjdesi
Erdoğan: Türkiye'siz Avrupa güvenliği düşünülemez
Erdoğan: Türkiye'siz Avrupa güvenliği düşünülemez
Yılmaz: Enflasyon tek haneye düşene kadar mücadelemiz sürecek
Yılmaz: Enflasyon tek haneye düşene kadar mücadelemiz sürecek
Benzine 1 lira 15 kuruş indirim
Benzine 1 lira 15 kuruş indirim
İstanbul Medya AŞ'de polis araması: Bilgisayara el konuldu
İstanbul Medya AŞ'de polis araması: Bilgisayara el konuldu
Tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarında ciddi artış
Tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarında ciddi artış
AK Partili Hüseyin Yayman'dan seçim için net tarih
AK Partili Hüseyin Yayman'dan seçim için net tarih
İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu Soruşturması Hakkında Açıklama
İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu Soruşturması Hakkında Açıklama
Tunceli'de deprem oldu
Tunceli'de deprem oldu
Şubatta fiyatı en çok artan ve düşenler belli oldu
Şubatta fiyatı en çok artan ve düşenler belli oldu
Şimşek: Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz
Şimşek: Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Meteoroloji'den 8 il için kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den 8 il için kar yağışı uyarısı
'360 vekili nasıl bulacaksınız' tartışmasına AK Parti'den çarpıcı yanıt
'360 vekili nasıl bulacaksınız' tartışmasına AK Parti'den çarpıcı yanıt
Türkiye yüksek gelirli ülkeler liginde
Türkiye yüksek gelirli ülkeler liginde
Emekli ikramiyesi Meclis'e geliyor
Emekli ikramiyesi Meclis'e geliyor
Gözler enflasyon verileri ve faiz kararında
Gözler enflasyon verileri ve faiz kararında
Meclis'e İlginç Talepler: Abi-Abla hitabı yasaklansın
Meclis'e İlginç Talepler: Abi-Abla hitabı yasaklansın
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Edip Akbayram vefat etti
Edip Akbayram vefat etti
Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ı aradı!
Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ı aradı!
Camide doğal gaz sızıntısından etkilenen 17 kişi hastaneye kaldırıldı
Camide doğal gaz sızıntısından etkilenen 17 kişi hastaneye kaldırıldı
Bahar da ramazanla birlikte geldi!
Bahar da ramazanla birlikte geldi!
Nöbetçi noterlerde 3 milyon 398 bin 68 işlem gerçekleştirildi
Nöbetçi noterlerde 3 milyon 398 bin 68 işlem gerçekleştirildi
MHRS'de randevu bekleyen hasta sayısı yüzde 61 azaldı
MHRS'de randevu bekleyen hasta sayısı yüzde 61 azaldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Halk otobüsü park halindeki araçlara çarpıp, kafeye girdi; 4 yaralı

ANTALYA'da kontrolden çıkan halk otobüsü, park halindeki araçlara çarpıp, yolun karşısındaki kafeye girdi. Halk otobüsü şoförü Emre Kocagöz ile 3 yolcunun yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Görgü tanıkları, şoförün kalp krizi geçirdiğinin söylendiğini belirtti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Mart 2025 13:58, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 14:30
Yazdır

Kaza saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Emre Kocagöz yönetimindeki 07 AU 0253 plakalı halk otobüsü, duraktan ayrıldıktan sonra kontrolden çıkıp, park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki 7 araç birbirlerine çarptı. Bu sırada yoluna devam eden otobüs, yolun karşısındaki kafeye girdi. Kafede bulunanlar sesleri duyup öncesinde dışarı çıktıkları için kazayı yara almardan atlattı.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi, araçta sıkışan şoför Emre Kocagöz'u kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Otobüsteki yolculardan yaralanan 3'ü ve Kocagöz, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kafede doğal gaz sızıntısı ihtimaline karşı ekipler önlem aldı.

Kazada hasar alan park halindeki araçlardan birinin sürücüsü Halit Özkılıç, "Kalabalığın sesini duyunca balkona çıktım. O an kazayı gördüm. Söylenene göre sürücü kalp krizi geçirmiş. Araçlara çarpıp kafeye giriyor. Allah'tan can kaybı yok. Maddi zararımız var ama umarım hepsi iyidir" dedi. Kafenin bitişiğindeki işletmenin sahibi Nevzat Güray ise "Birden patlama sesi gibi bir ses geldi. Dışarı çıkınca bu manzarayla karşılaştıım. Otobüs birkaç araca çarpıp kafeye girmiş. Şoförün kalp krzi geçirdiği söyleniyor" diye konuştu.

Diğer yandan kaza anı, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Ekipler, kaza sonrası olay yerinde inceleme başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber