Annesinin evini yaktı, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

Geçen yıl 18 Mayıs'ta psikolojik sorunları olan Emin C., annesi T.C.'nin yaşadığı evdeki kanepeyi tutuşturup, yangın çıkardı.

Alevlerin diğer odalara sıçrarken, ihbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin çalışmasıyla söndürüldü, şüpheli Emin C. ise gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüpheli hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Kasten yangın çıkarmaya teşebbüs etme' suçundan dava açıldı.

'ATEŞİ SÖNDÜRMEYİN DAHA ÇOK YAKARIM DEDİM'

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Emin C. hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve yangını kendisinin çıkardığını söyleyen Emin C., "Ablam ve ağabeyimi itekleyerek evin dışına çıkardım. Kapıyı içerden kilitledim. Çakmak ile kanepeyi tutuşturdum. Yangın diğer odalara da sıçradı. Dumanlar yükselince evin kapısından çıktım. 'Ateşi söndürmeyin, söndürürseniz daha çok yakarım' dedim. Hırsımdan dolayı böyle bir olay gerçekleştirdim" dedi.

5 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme hakimi, tutuksuz sanık Emin C.'yi, 'Kasten yangın çıkarmaya teşebbüs etme' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olması ve duruşmalardaki tutum ve davranışları nedeniyle cezada hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.