İzmir'de tonlarca kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı akaryakıt ürünlerinin üretim ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu, eş zamanlı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 125 bin TL olan 24 ton kaçak akaryakıt ürünü ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Mahkemeye sevk edilen 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli şahıs tutuklandı.