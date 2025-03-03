Bankaların karı ocakta yüzde 48,2 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, sektörün kredileri 2024 sonuna göre yüzde 2 artarak 16,37 trilyon lira olurken, bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı ise yüzde 1,87 olarak gerçekleşti.

Mevduat ise 2024 sonuna göre yüzde 0,8 artışla 19,05 trilyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün aktifleri ocak sonunda 33,37 trilyon lira olurken, sektörün net faiz gelirleri de aynı dönemde 93,89 milyar lira oldu