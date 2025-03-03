Van'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 10 Şüpheli Yakalandı

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 23 Şubat-2 Mart'ta yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.