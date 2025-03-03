Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama
Rize'de son bir ay içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında 9 kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2025 15:11, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 15:05
Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Ocak-1 Mart tarihleri arasında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirlenen adreslere ve kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
59 GÖZALTI 9 TUTUKLAMA
Operasyonlar sonucunda, 497 gram bonzai, 39 gram esrar maddesi, 24 kenevir tohumu, 15 gram metamfetamin, 3 gram sıvı metamfetamin, 7 enjektör, 5 sentetik ecza hapı, 12 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 59 şüpheliden 46'sı ifadeleri sonrası, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden 9'u ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.