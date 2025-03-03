BİM'den 1,3 milyar liralık cezaya itiraz

Rekabet Kurulu, kurum uzmanlarının yerinde incelemesini engelleyen BİM'e 1,3 milyar Türk lirası idari para cezası kesmişti. BİM, para cezasının geri alınması talebiyle Rekabet Kurulu'na itiraz dilekçesi ile başvuru yaptı.

Market zinciri BİM, verilen cezaya itiraz edeceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirketin yaptığı açıklama şu şekilde:

"20.02.2025 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında, Rekabet Kurumu tarafından 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca Şirketimize idari para cezası verildiği ve bu cezaya karşı tüm yasal yollara başvurulacağı hususu kamuoyu ile paylaşılmıştı. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 11. maddesi hükmü uyarınca, söz konusu para cezasının geri alınması istemiyle Şirketimiz tarafından bugün Rekabet Kurumu Başkanlığı'na itiraz dilekçesi ile başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"