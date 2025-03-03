Etimesgut BİLSEM Öğrencileri Türkiye Yüzyılı Modeliyle Ödül Aldı

Ankara Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Öğrencileri "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile Hem Eğleniyor Hem Öğreniyor

Etimesgut BİLSEM Öğrencilerinin Başarısı

Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, bu yıl 56'ıncısı düzenlenen lise öğrencileri araştırmaları bölge yarışmasında dereceye girdi.Öğrenciler, projeler alanında "değerler eğitimi" kategorisinde 3'üncülüğe layık görüldü.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin bütüncül eğitim yaklaşımına uygun olarak kökleri mazide dalları ati olan milli ve manevi değerleri kapsayan projeler hayata geçirildi.Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezinde farklı okul düzey ve türlerinde (ilkokul, ortaokul, lise) okuyan toplam bin 345 öğrenci eğitim alıyor.

Maziden Atiye Değerler Projesi

Etimesgut BİLSEM öğretmenlerinden Tarih Öğretmeni Asiye Güneş'in koordinatörlüğünde ilk olarak "Maziden Atiye Değerler" projesi ile kültürümüzde yer alan geleneksel uygulamaları okul ortamına uygun etkinliklere dönüştürülerek toplumsal değerlerin yaşantı yoluyla öğrencilere kazandırılması amaçlandı.Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin ilkeleri esas alınarak bir değerler eğitimi okul etkinlik modeli oluşturularak bu modelin öğrenciler üzerindeki etkisi de inceleniyor.

"Komşu Tabağı Günü"

"DürüstMATİK Kendin Al Kendin Öde Kantini"

"Kalemi Olmayan Öğrencilere Kalem Verme Vakfı"

"Misafir Ağırlama Atölyesi"

"Geleneksel Sohbet Odası Buluşma Atölyesi"

"Hediyeleşme Günü"

"Nezaket ve Zarafet Atölyesi"

Projeyle milli ve manevi değerler öğrencilere kendi yaşantıları yoluyla başarıyla kazandırılması hedeflendi. Proje, bütüncül bir şekilde ve öğretim sürecinin doğasına uygun olarak öğrencilerin sahip olduğu değerlerin gelişimine ve içselleştirilmesine katkı sağlamıştır.

Lezzetli Tarih Projesi

Projelerden ikincisi olan "Lezzetli Tarih" projesi ile tarihin derinliğinden gelen geleneksel yemek kültürünün gençlere aktarılarak genç nesillerin geleneksel yemekleri tanımaları ve sevmeleri amaçlandı.Projede "lezzetli tarih"imizin genç nesillere aktarımına katkı sağlamak, genç nesillerin geleneksel yemeklere olan ilgisini arttırmak için seminerler yaptırıldı ve geleneksel yemek atölyeleri kuruldu.

"Hazır Çorbadan Tarhanaya"

"Saraylı Yumurta ve Menemen"

"Aş Atölyesi: Safranlı Pilav ve Osmanlı Şerbeti"

Bu kapsamda proje araştırmacıları tarafından yemekler uygulamalı bir şekilde yapıldıktan sonra katılımcılara dağıtılarak öğrencilere tattırılmıştır.

Aileye Genç Bakış Projesi

* "Aileye Genç Bakış" projesi, lise öğrencilerinin toplumsal bir konu olan değişen dünyada ailenin geleceği üzerine çözümler üretebileceği bir çalıştayda yer almaları sağlandı.Bütüncül eğitim yaklaşımıyla öğrencilerle yapılan çalıştay sonrasında velileri ile de aynı çalıştay soruları üzerinden bir çalıştay gerçekleştirildi. Böylece ailenin geleceğine yönelik kuşaklar arası bir bakış açısı ortamı oluşturuldu.